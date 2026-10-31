Франция в ближайшее время планирует короткую техническую остановку в Чаде двух истребителей Mirage 2000 и транспортного самолета CASA. Визит также предусматривает учебные мероприятия для Военно-воздушных сил Чада, сообщает The Rio Times.

Остановка по пути на учения

Генеральный штаб Вооруженных сил Франции объявил о запланированном прибытии самолетов 29 октября. По его данным, остановка связана с французскими военными учениями, которые пройдут с 8 по 30 ноября 2026 года в Кот-д’Ивуаре и Габоне. В маневрах примут участие около 30 французских военнослужащих.

В Париже заявили, что визит был подготовлен в консультациях с Нджаменой и будет проходить с уважением к суверенитету Чада. Французская сторона не уточнила точную дату прибытия самолетов, аэродром посадки и продолжительность остановки.

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Оборонное сотрудничество

Чад расторг соглашение о военном сотрудничестве с Францией в ноябре 2024 года. Последние французские военнослужащие покинули страну в январе 2025 года, завершив примерно 60-летнее размещение французских войск в Чаде.

13 октября 2026 года Франция и Чад подписали в Елисейском дворце декларацию о намерениях возобновить оборонное сотрудничество на новых условиях. Документ охватывает обучение, экспертную поддержку, промышленность и технологии, а не создание постоянной французской базы. Неназванные источники в правительстве Чада заявили, что возможное возвращение французских военных потребовало бы предварительного согласия Нджамены, а соответствующего запроса не поступало.

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