В Порт-Судане, Судан, инициативы ЮНЕСКО по состоянию на апрель 2026 года поддержали более 350 художников, женщин, девочек и внутренне перемещённых работников культуры. Об этом сообщает Al Jazeera.

Боевые действия между Вооружёнными силами Судана и военизированными Силами быстрого реагирования начались в апреле 2023 года. Война нанесла ущерб культурной жизни страны: были повреждены объекты наследия, а художники погибали или были вынуждены оставлять студии, галереи, произведения и материалы для работы. В июне 2026 года ЮНЕСКО оценило дефицит финансирования культурного сектора Судана в 30 млн долларов.

Работа художников в Порт-Судане

Художник и театральный режиссёр Авад Харун после начала войны уехал из Аль-Халфаи в Северном Хартуме в Порт-Судан вместе с женой и сыном. Он оставил жильё, творческую мастерскую и инструменты, необходимые для работы. В Порт-Судане Харун использовал навыки в скульптуре, дизайне и декорировании, участвовал в театральных постановках фестиваля Wasel, организованного культурной группой Ahalina в партнёрстве с ЮНЕСКО, а также проводил мастер-классы по традиционным искусствам.

В 2013 году Харун вместе с молодыми людьми основал культурную группу Ahalina. Она использует театр, визуальное искусство, музыку и кукольные представления для работы с молодёжью, поддержки мира и социальной сплочённости. Харун и другие перемещённые художники нашли убежище в старой школе в Порт-Судане, которую они помогали готовить для семей, покинувших свои дома. При этом они опасаются возможного выселения.

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Музыка и помощь переселенцам

Музыкант и кинорежиссёр Асим Абдельазиз прибыл в Порт-Судан в ноябре 2023 года, покинув Эль-Обейд из-за усиления боёв и неоднократных атак беспилотников. Он живёт в убежище для перемещённых художников, сотрудничает с местным Союзом писателей и художников, ЮНЕСКО и общественными организациями.

Абдельазиз основал проект Mokhalaya, который документирует и архивирует традиционную музыку и ритмы из разных регионов Судана. По его словам, музыка может противодействовать языку вражды, расизму и углублению разделений между различными сообществами страны.

Секретарь Союза писателей и художников штата Красное море Абделькадер Хашем рассказал, что организация обустроила в школе убежище для перемещённых художников и обращалась к местным и международным организациям за помощью в обеспечении их основных потребностей. Союз также реализовывал с ЮНЕСКО проекты по обучению детей в лагерях перемещённых лиц ремёслам, в частности изготовлению изделий из бетона. По словам Хашема, большинство перемещённых художников вернулись в свои дома в Хартуме после того, как суданская армия вернула контроль над столицей.

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