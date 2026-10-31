据半岛电视台报道，截至2026年4月，联合国教科文组织在苏丹苏丹港开展的倡议已支持超过350名艺术家、妇女、女孩和境内流离失所的文化工作者。

苏丹武装部队与准军事组织快速支援部队之间的战斗于2023年4月开始。这场战争损害了该国的文化生活：遗产地点遭到破坏，艺术家遭到杀害，或被迫离开工作室、画廊、作品和工作所需材料。2026年6月，联合国教科文组织估计苏丹文化部门的资金缺口为3000万美元。

艺术家在苏丹港的工作

战争开始后，艺术家兼戏剧导演阿瓦德·哈伦与妻子和儿子从北喀土穆的阿尔-哈尔法亚前往苏丹港。他留下了住所、创作工作室以及工作所需的工具。在苏丹港，哈伦运用自己在雕塑、设计和装饰方面的技能，参加了由文化团体Ahalina与联合国教科文组织合作举办的Wasel艺术节戏剧演出，并开展传统艺术工作坊。

2013年，哈伦与年轻人共同创立了文化团体Ahalina。该团体利用戏剧、视觉艺术、音乐和木偶表演与青年开展工作，促进和平与社会凝聚力。哈伦和其他流离失所的艺术家在苏丹港的一所旧学校找到住所，他们曾帮助将其准备好以安置离开家园的家庭。与此同时，他们担心可能被驱逐。

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音乐与对流离失所者的援助

音乐家兼电影导演阿西姆·阿卜杜勒阿齐兹于2023年11月抵达苏丹港，因战斗加剧和多次无人机袭击而离开欧拜伊德。他居住在为流离失所艺术家提供的住所，并与当地作家和艺术家联盟、联合国教科文组织及民间组织合作。

阿卜杜勒阿齐兹创立了Mokhalaya项目，记录并归档苏丹不同地区的传统音乐和节奏。他表示，音乐可以对抗仇恨言论、种族主义以及该国不同社群之间不断加深的分歧。

红海州作家和艺术家联盟秘书阿卜杜勒卡德尔·哈希姆表示，该组织在学校为流离失所的艺术家设置了住所，并向当地和国际组织寻求援助，以满足他们的基本需求。该联盟还与联合国教科文组织实施项目，教授流离失所者营地儿童手工艺，包括制作混凝土制品。哈希姆表示，在苏丹军队重新控制首都后，大多数流离失所的艺术家已返回喀土穆的家中。

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