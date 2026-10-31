Ініціативи ЮНЕСКО в Порт-Судані підтримали понад 350 людей — Al Jazeera

У Порт-Судані, Судан, ініціативи ЮНЕСКО станом на квітень 2026 року підтримали понад 350 митців, жінок, дівчат і внутрішньо переміщених працівників культури. Про це повідомляє Al Jazeera.

Бойові дії між Збройними силами Судану та воєнізованими Силами швидкої підтримки почалися у квітні 2023 року. Війна завдала шкоди культурному життю країни: були пошкоджені об’єкти спадщини, а митці гинули або були змушені залишати студії, галереї, твори та матеріали для роботи. У червні 2026 року ЮНЕСКО оцінила дефіцит фінансування культурного сектору Судану у 30 млн доларів.

Робота митців у Порт-Судані

Художник і театральний режисер Авад Харун після початку війни виїхав з Аль-Халфаї в Північному Хартумі до Порт-Судану разом із дружиною та сином. Він залишив житло, творчу майстерню та інструменти, необхідні для роботи. У Порт-Судані Харун використовував навички у скульптурі, дизайні та декоруванні, брав участь у театральних постановках фестивалю Wasel, організованого культурною групою Ahalina у партнерстві з ЮНЕСКО, а також проводив майстер-класи з традиційних мистецтв.

У 2013 році Харун разом із молодими людьми заснував культурну групу Ahalina. Вона використовує театр, візуальне мистецтво, музику та лялькові вистави для роботи з молоддю, підтримки миру й соціальної згуртованості. Харун та інші переміщені митці знайшли прихисток у старій школі в Порт-Судані, яку вони допомагали готувати для сімей, що залишили домівки. Водночас вони побоюються можливого виселення.

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Музика та допомога переселенцям

Музикант і кінорежисер Асім Абдельазіз прибув до Порт-Судану в листопаді 2023 року, виїхавши з Ель-Обейда через посилення боїв і неодноразові атаки безпілотників. Він живе в прихистку для переміщених митців, співпрацює з місцевою Спілкою письменників і митців, ЮНЕСКО та громадськими організаціями.

Абдельазіз заснував проєкт Mokhalaya, який документує та архівує традиційну музику й ритми з різних регіонів Судану. За його словами, музика може протидіяти мові ворожнечі, расизму та поглибленню поділів між різними громадами країни.

Секретар Спілки письменників і митців штату Червоне море Абделькадер Хашем розповів, що організація облаштувала в школі прихисток для переміщених митців і зверталася до місцевих та міжнародних організацій по допомогу для забезпечення їхніх базових потреб. Спілка також реалізовувала з ЮНЕСКО проєкти з навчання дітей у таборах переміщених осіб ремеслам, зокрема виготовленню виробів із бетону. За словами Хашема, більшість переміщених митців повернулися до домівок у Хартумі після того, як суданська армія повернула контроль над столицею.

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