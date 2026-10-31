Inicjatywy UNESCO w Port Sudanie wsparły ponad 350 osób — Al Jazeera

W Port Sudanie w Sudanie inicjatywy UNESCO do kwietnia 2026 roku wsparły ponad 350 artystów, kobiet, dziewcząt i wewnętrznie przesiedlonych pracowników kultury. Informuje o tym Al Jazeera.

Walki między Sudańskimi Siłami Zbrojnymi a paramilitarnymi Siłami Szybkiego Wsparcia rozpoczęły się w kwietniu 2023 roku. Wojna zaszkodziła życiu kulturalnemu kraju: uszkodzone zostały obiekty dziedzictwa, a artyści ginęli lub byli zmuszeni porzucać pracownie, galerie, dzieła i materiały potrzebne do pracy. W czerwcu 2026 roku UNESCO oszacowało lukę w finansowaniu sektora kultury Sudanu na 30 mln dolarów.

Praca artystów w Port Sudanie

Artysta i reżyser teatralny Awad Harun po rozpoczęciu wojny wyjechał z Al-Halfai w Północnym Chartumie do Port Sudanu wraz z żoną i synem. Pozostawił mieszkanie, pracownię twórczą oraz narzędzia niezbędne do pracy. W Port Sudanie Harun wykorzystywał umiejętności w zakresie rzeźby, projektowania i dekorowania, brał udział w przedstawieniach teatralnych festiwalu Wasel, organizowanego przez grupę kulturalną Ahalina we współpracy z UNESCO, a także prowadził warsztaty sztuk tradycyjnych.

W 2013 roku Harun wraz z młodymi ludźmi założył grupę kulturalną Ahalina. Wykorzystuje ona teatr, sztuki wizualne, muzykę i przedstawienia lalkowe do pracy z młodzieżą oraz wspierania pokoju i spójności społecznej. Harun i inni przesiedleni artyści znaleźli schronienie w starej szkole w Port Sudanie, którą pomagali przygotować dla rodzin, które opuściły swoje domy. Jednocześnie obawiają się możliwej eksmisji.

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Muzyka i pomoc dla przesiedleńców

Muzyk i reżyser filmowy Asim Abdelaziz przybył do Port Sudanu w listopadzie 2023 roku, opuszczając El-Obeid z powodu nasilenia walk i wielokrotnych ataków dronów. Mieszka w schronieniu dla przesiedlonych artystów i współpracuje z lokalnym Związkiem Pisarzy i Artystów, UNESCO oraz organizacjami społecznymi.

Abdelaziz założył projekt Mokhalaya, który dokumentuje i archiwizuje tradycyjną muzykę oraz rytmy z różnych regionów Sudanu. Jak twierdzi, muzyka może przeciwdziałać mowie nienawiści, rasizmowi i pogłębianiu podziałów między różnymi społecznościami kraju.

Sekretarz Związku Pisarzy i Artystów stanu Morze Czerwone Abdelkader Hashem powiedział, że organizacja urządziła w szkole schronienie dla przesiedlonych artystów i zwracała się do lokalnych oraz międzynarodowych organizacji o pomoc w zapewnieniu ich podstawowych potrzeb. Związek realizował także z UNESCO projekty nauki rzemiosła dla dzieci w obozach osób przesiedlonych, w tym wytwarzania wyrobów z betonu. Według Hashema większość przesiedlonych artystów wróciła do swoich domów w Chartumie po tym, jak sudańska armia odzyskała kontrolę nad stolicą.

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