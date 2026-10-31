10月27日，泛美人权委员会在巴拿马听取了来自六个国家的代表陈述，他们称加拿大矿业公司在拉丁美洲的活动造成了损害。四名证人还报告了针对环境保护者的涉嫌袭击，Mongabay报道。

该委员会是美洲国家组织的独立机构，审议了加拿大对其境外采掘公司活动及其对人权和环境影响所承担的义务。加拿大是美洲国家组织成员，但尚未批准《美洲人权公约》。因此，该委员会不能将涉及加拿大的案件移交美洲人权法院，但可以提出不具约束力的建议。

来自厄瓜多尔和哥伦比亚的陈述

来自厄瓜多尔拉斯纳韦斯的原住民代表兼养鱼户马尔科·马诺班达表示，El Domo铜金矿正在导致森林砍伐以及污染其社区赖以生存的水源。该矿由温哥华的Silvercorp Metals Inc.和Salazar Resources Ltd.拥有。马诺班达称，2025年6月，军方人员和警方使用催泪瓦斯和橡皮子弹驱散一场和平抗议活动。活动人士报告称数人受伤。

马诺班达还称，当地居民面临军事存在、威胁、骚扰和搜查，超过30人卷入刑事案件。联合国特别报告员曾对项目反对者周边的局势表示关切。截至发稿时，Silvercorp Metals和Salazar Resources未回应Mongabay的置评请求。

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哥伦比亚活动人士迈尔莉·洛佩斯讲述了针对保护桑图尔班高原湿地、反对Aris Mining Corporation在Soto Norte项目中开采黄金的人士的威胁加剧。她表示，这一高海拔生态系统是200万哥伦比亚人的水源。洛佩斯称，环境保护者的面孔出现在传单和社交媒体上，并被指控与武装团体有关联及从事非法活动。截至发稿时，Aris Mining也未提供评论。

对加拿大的要求

民间社会代表敦促委员会建议加拿大制定关于强制性人权和环境尽职调查的立法，加强独立问责机制，并改善受影响社区获得法律救济的机会。他们还提议，将对加拿大公司的公共融资、出口信贷、投资支持和保险与人权和环境保障挂钩。

此次听证会举行的大约四个月前，加拿大负责任企业监察专员一职被撤销；该职位曾审查涉及加拿大公司在海外造成的人权侵犯和环境损害的投诉。加拿大驻美洲国家组织代表吉莉安·吉拉德指出，国家联络点是用于尽早解决争端和加强企业尽职调查的机制。与此同时，批评人士强调，其建议不具约束力，该机构本身也不能要求提供文件或认定事实。

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