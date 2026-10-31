澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯将前往安提瓜和巴布达，参加英联邦政府首脑会议。据ABC News Australia报道，他计划在峰会上推动澳大利亚争取2029年至2030年联合国安全理事会席位的竞选活动。

阿尔巴尼斯表示，该论坛将为澳大利亚提供与密切伙伴就气候变化、海洋保护、贸易、投资和人工智能发展开展合作的机会。56个国家领导人的出席也将使这位澳大利亚总理能够在11月举行的COP31、APEC、G20和东亚峰会会议之前，与关键团体举行会谈。

与英国和加拿大的会谈

阿尔巴尼斯计划在峰会期间会见英国首相安迪·伯纳姆和加拿大总理马克·卡尼，以及数位太平洋和非洲国家领导人。其中，与伯纳姆的会谈预计将涉及人工智能、中东战争背景下的燃料安全，以及持工作度假签证抵达澳大利亚的英国人数量增加的问题。

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2021年自由贸易协定取消了英国旅客必须在澳大利亚农村和地区工作这一要求后，来自英国的此类签证持有人数量几乎翻了一番。澳大利亚政府已指示放缓此类签证申请的处理速度，这类签证每年约有8万份。同时，英国公民仍可不满足地区工作要求。

气候与地缘政治

英联邦峰会是少数没有美国和中国参加的多边论坛之一，但地缘政治问题仍是重要议题之一。中国在过去20年中资助了加勒比地区的大型基础设施项目，包括安提瓜的主要港口、机场和板球体育场。美国总统唐纳德·特朗普政府也宣布，将向15个加勒比国家投资超过3.4亿美元，用于数字基础设施、医疗保健和地区安全。

加勒比和太平洋地区领导人将讨论气候威胁及殖民主义的后果。海平面上升对地势低洼的加勒比国家构成生存威胁，这些国家的经济在很大程度上依赖旅游业。预计，圣约翰的峰会议程将以在维维安·理查兹爵士体育场举行的一场领导人板球比赛拉开序幕，阿尔巴尼斯将出席该比赛。

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