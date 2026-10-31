Premier Australii Anthony Albanese udaje się do Antigui i Barbudy na spotkanie szefów rządów państw Wspólnoty Narodów. Na szczycie planuje promować australijską kampanię na rzecz miejsca w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w latach 2029–2030, informuje ABC News Australia.

Albanese powiedział, że forum da Australii możliwość współpracy z bliskimi partnerami w kwestiach zmian klimatu, ochrony oceanów, handlu, inwestycji i rozwoju sztucznej inteligencji. Obecność przywódców 56 państw ma również umożliwić australijskiemu premierowi przeprowadzenie rozmów z kluczowymi grupami przed listopadowymi spotkaniami COP31, APEC, G20 i Szczytu Azji Wschodniej.

Rozmowy z Wielką Brytanią i Kanadą

Na marginesie szczytu Albanese planuje spotkać się z premierem Wielkiej Brytanii Andym Burnhamem i premierem Kanady Markiem Carneyem, a także z kilkoma przywódcami państw Pacyfiku i Afryki. Rozmowa z Burnhamem ma dotyczyć w szczególności sztucznej inteligencji, bezpieczeństwa paliwowego w obliczu wojny na Bliskim Wschodzie oraz rosnącej liczby Brytyjczyków przybywających do Australii na wizach working holiday.

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Po zniesieniu w ramach umowy o wolnym handlu z 2021 roku wymogu pracy przez brytyjskich podróżnych na wiejskich i regionalnych obszarach Australii liczba posiadaczy takich wiz z Wielkiej Brytanii niemal się podwoiła. Rząd Australii nakazał spowolnić rozpatrywanie wniosków o takie wizy, których jest około 80 tys. rocznie. Jednocześnie obywatele brytyjscy nadal mogą nie spełniać wymogu pracy w regionach.

Klimat i geopolityka

Szczyt Wspólnoty Narodów jest jednym z niewielu wielostronnych forów bez udziału USA i Chin, jednak kwestie geopolityczne pozostają wśród ważnych tematów. Chiny przez dwie dekady finansowały duże projekty infrastrukturalne w regionie Karaibów, w tym główny port, lotnisko i stadion krykietowy Antigui. Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa również ogłosiła inwestycje przekraczające 340 mln dolarów amerykańskich w 15 krajach karaibskich — w infrastrukturę cyfrową, ochronę zdrowia i bezpieczeństwo regionalne.

Przywódcy Karaibów i państw Pacyfiku mają omówić zagrożenia klimatyczne oraz skutki kolonializmu. Wzrost poziomu morza stanowi egzystencjalne zagrożenie dla nisko położonych państw karaibskich, których gospodarki w dużej mierze zależą od turystyki. Oczekuje się, że program szczytu w St. John’s rozpocznie się meczem krykieta przywódców na stadionie Sir Vivian Richards, który Albanese odwiedzi.

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