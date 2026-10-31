Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе направляется в Антигуа и Барбуду на встречу глав правительств стран Содружества наций. На саммите он планирует продвигать австралийскую кампанию за место в Совете Безопасности ООН в 2029–2030 годах, сообщает ABC News Australia.

Албанезе заявил, что форум даст Австралии возможность сотрудничать с близкими партнёрами по вопросам изменения климата, защиты океанов, торговли, инвестиций и развития искусственного интеллекта. Присутствие лидеров 56 государств также должно позволить австралийскому премьеру провести переговоры с ключевыми группами перед ноябрьскими встречами COP31, АТЭС, G20 и Восточноазиатским саммитом.

Переговоры с Великобританией и Канадой

На полях саммита Албанезе планирует встретиться с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом и премьер-министром Канады Марком Карни, а также с несколькими лидерами тихоокеанских и африканских государств. Разговор с Бернемом, в частности, должен касаться искусственного интеллекта, топливной безопасности на фоне войны на Ближнем Востоке и роста числа британцев, прибывающих в Австралию по рабочим туристическим визам.

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После отмены в рамках соглашения о свободной торговле 2021 года требования к британским путешественникам работать в сельских и региональных районах Австралии число обладателей таких виз из Великобритании почти удвоилось. Австралийское правительство распорядилось замедлить рассмотрение заявлений на такие визы, которых насчитывается около 80 тысяч в год. В то же время британские граждане по-прежнему могут не выполнять требование о региональной работе.

Климат и геополитика

Саммит Содружества является одним из немногих многосторонних форумов без участия США и Китая, однако геополитические вопросы остаются среди важных тем. Китай в течение двух десятилетий финансировал крупные инфраструктурные проекты в Карибском регионе, включая главный порт, аэропорт и крикетный стадион Антигуа. Администрация президента США Дональда Трампа также объявила об инвестициях свыше 340 млн долларов США в 15 карибских стран — в цифровую инфраструктуру, здравоохранение и региональную безопасность.

Лидеры стран Карибского бассейна и Тихого океана должны обсудить климатические угрозы и последствия колониализма. Повышение уровня моря представляет экзистенциальную угрозу для низменных карибских стран, экономика которых в значительной степени зависит от туризма. Ожидается, что программа саммита в Сент-Джонсе начнётся с крикетного матча лидеров на стадионе имени сэра Вивиана Ричардса, который посетит Албанезе.

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