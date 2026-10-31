Międzyamerykańska Komisja Praw Człowieka 27 października w Panamie wysłuchała przedstawicieli sześciu krajów, którzy zgłosili szkody związane z działalnością kanadyjskich spółek górniczych w Ameryce Łacińskiej. Czterech świadków poinformowało również o domniemanych atakach na obrońców środowiska, podaje Mongabay.

Komisja jest niezależnym organem Organizacji Państw Amerykańskich i rozpatrywała zobowiązania Kanady dotyczące działalności jej spółek wydobywczych za granicą oraz ich wpływu na prawa człowieka i środowisko. Kanada jest członkiem OPA, lecz nie ratyfikowała Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka. Dlatego komisja nie może skierować sprawy dotyczącej Kanady do Międzyamerykańskiego Trybunału Praw Człowieka, może jednak wydawać niewiążące zalecenia.

Oświadczenia z Ekwadoru i Kolumbii

Przedstawiciel ludności rdzennej i hodowca ryb Marco Manobanda z Las Naves w Ekwadorze oświadczył, że kopalnia miedzi i złota El Domo powoduje wylesianie oraz zanieczyszczenie wody, od której zależy jego społeczność. Kopalnia należy do spółek Silvercorp Metals Inc. i Salazar Resources Ltd. z Vancouver. Według Manobandy w czerwcu 2025 roku wojskowi i policja użyli gazu łzawiącego oraz gumowych kul, aby rozpędzić pokojowy protest. Aktywiści informowali o obrażeniach kilku osób.

Manobanda twierdzi również, że mieszkańcy regionu spotykają się z obecnością wojska, groźbami, nękaniem i przeszukaniami, a ponad 30 osób stało się stronami postępowań karnych. Specjalni sprawozdawcy ONZ wyrażali zaniepokojenie sytuacją wokół przeciwników projektu. Silvercorp Metals i Salazar Resources nie odpowiedziały na prośbę Mongabay o komentarz do czasu publikacji.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Kolumbijska aktywistka Mayerly López opowiedziała o nasileniu gróźb wobec osób broniących paramo Santurbán przed wydobyciem złota przez Aris Mining Corporation w projekcie Soto Norte. Według niej ten wysokogórski ekosystem jest źródłem wody dla 2 milionów Kolumbijczyków. López oświadczyła, że twarze obrońców środowiska pojawiały się na ulotkach i w mediach społecznościowych wraz z oskarżeniami o powiązania z grupami zbrojnymi i nielegalną działalnością. Aris Mining również nie udzieliła komentarza do czasu publikacji.

Żądania wobec Kanady

Przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego wezwali komisję do zarekomendowania Kanadzie wprowadzenia przepisów o obowiązkowej należytej staranności w zakresie praw człowieka i środowiska, wzmocnienia niezależnych mechanizmów rozliczalności oraz poprawy dostępu poszkodowanych społeczności do środków ochrony prawnej. Zaproponowali także powiązanie finansowania publicznego, kredytów eksportowych, wsparcia inwestycyjnego i ubezpieczeń dla kanadyjskich spółek z gwarancjami dotyczącymi praw człowieka i środowiska.

Przesłuchanie odbyło się około cztery miesiące po likwidacji stanowiska Kanadyjskiego Rzecznika ds. Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości, który rozpatrywał skargi dotyczące naruszeń praw człowieka i szkód środowiskowych związanych z kanadyjskimi spółkami za granicą. Przedstawicielka Kanady przy OPA, Gillian Ghilard, wskazała Krajowy Punkt Kontaktowy jako mechanizm wczesnego rozstrzygania sporów i wzmacniania korporacyjnej należytej staranności. Jednocześnie krytycy podkreślają, że jego zalecenia nie są wiążące, a sam organ nie może żądać dokumentów ani ustalać faktów.

Czytaj nas na