Межамериканская комиссия по правам человека 27 октября в Панаме заслушала представителей шести стран, заявивших о вреде, связанном с деятельностью канадских горнодобывающих компаний в Латинской Америке. Четверо свидетелей также сообщили о предполагаемых нападениях на защитников окружающей среды, сообщает Mongabay.

Комиссия является независимым органом Организации американских государств и рассматривала обязательства Канады в отношении деятельности ее добывающих компаний за рубежом и их влияния на права человека и окружающую среду. Канада является членом ОАГ, но не ратифицировала Американскую конвенцию о правах человека. Поэтому комиссия не может передать дело в отношении Канады в Межамериканский суд по правам человека, однако может давать необязательные рекомендации.

Заявления из Эквадора и Колумбии

Представитель коренного населения и рыбовод Марко Манобанда из эквадорского Лас-Навеса заявил, что медно-золотой рудник El Domo вызывает вырубку лесов и загрязнение воды, от которой зависит его община. Рудник принадлежит компаниям Silvercorp Metals Inc. и Salazar Resources Ltd. из Ванкувера. По словам Манобанды, в июне 2025 года военные и полиция применили слезоточивый газ и резиновые пули, разгоняя мирный протест. Активисты сообщали о ранениях нескольких человек.

Манобанда также утверждает, что жители района сталкиваются с военным присутствием, угрозами, преследованием и обысками, а более 30 человек стали фигурантами уголовных дел. Специальные докладчики ООН выражали обеспокоенность ситуацией вокруг противников проекта. Silvercorp Metals и Salazar Resources не ответили на запрос Mongabay о комментарии к моменту публикации.

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Колумбийская активистка Майерли Лопес рассказала об усилении угроз в отношении людей, защищающих парамо Сантурбан от добычи золота компанией Aris Mining Corporation в проекте Soto Norte. По ее словам, эта высокогорная экосистема является источником воды для 2 миллионов колумбийцев. Лопес заявила, что лица защитников окружающей среды появлялись на листовках и в социальных сетях вместе с обвинениями в связях с вооруженными группами и незаконной деятельности. Aris Mining также не предоставила комментарий к моменту публикации.

Требования к Канаде

Представители гражданского общества призвали комиссию рекомендовать Канаде принять законодательство об обязательной надлежащей осмотрительности в области прав человека и окружающей среды, усилить независимые механизмы подотчетности и улучшить доступ пострадавших общин к средствам правовой защиты. Они также предложили увязать государственное финансирование, экспортное кредитование, инвестиционную поддержку и страхование канадских компаний с гарантиями в области прав человека и окружающей среды.

Слушание состоялось примерно через четыре месяца после упразднения должности Канадского омбудсмена по ответственному предпринимательству, который рассматривал жалобы на нарушения прав человека и экологический ущерб, связанные с канадскими компаниями за рубежом. Представительница Канады при ОАГ Джиллиан Гилард указала на Национальный контактный пункт как на механизм раннего урегулирования споров и усиления корпоративной надлежащей осмотрительности. В то же время критики подчеркивают, что его рекомендации не являются обязательными, а сам орган не может требовать документы или устанавливать факты.

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