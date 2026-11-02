W pakistańskim Karaczi, w dzielnicy Gulistan-i-Jauhar, zastrzelono 54-letniego inżyniera Pakistan International Airlines, Imtiaza Ahmeda. Do ataku doszło w niedzielę po południu, a policja rozpatruje go jako prawdopodobnie celowy, informuje Dawn.

Atak w pobliżu domu

Według komendanta posterunku policji Sharea Faisal, Ansera Ahmeda Butta, Ahmed wyszedł ze swojego domu w bloku 13, aby kupić chleb. Niezidentyfikowani napastnicy na motocyklu otworzyli do niego ogień i uciekli.

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Jedna kula trafiła mężczyznę i okazała się śmiertelna, a kolejne trzy uderzyły w zaparkowany w pobliżu samochód. Rannego przewieziono do najbliższego prywatnego szpitala, gdzie lekarze stwierdzili zgon. Później ciało przetransportowano do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Jinnah w celu przeprowadzenia sekcji zwłok.

Policja ustala motyw

Policja wykluczyła wersję rabunku, jednak motyw zabójstwa nadal jest ustalany. Ofiara pochodziła z Lahauru. Funkcjonariusze skontaktowali się z jego bratem, który był w drodze do Karaczi, po czym planowali rozpocząć formalne procedury w celu ustalenia motywu i poszukiwania napastników. Żona Ahmeda przebywała wówczas w Niemczech, gdzie odwiedzała ich córkę.

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