В пакистанском Карачи, в районе Гулистан-и-Джаухар, застрелили 54-летнего инженера Pakistan International Airlines Имтиаза Ахмеда. Нападение произошло в воскресенье днем, и полиция рассматривает его как предположительно целенаправленное, сообщает Dawn.

Нападение возле дома

По словам начальника полицейского участка Шареа-Фейсал Ансера Ахмеда Бутта, Ахмед вышел из своего дома в блоке 13, чтобы купить хлеб. Неизвестные нападавшие на мотоцикле открыли по нему огонь и скрылись.

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Одна пуля попала в мужчину и оказалась смертельной, еще три попали в припаркованный рядом автомобиль. Раненого доставили в ближайшую частную больницу, где медики констатировали смерть. Позже тело перевезли в Медицинский центр последипломного образования Джинна для вскрытия.

Полиция устанавливает мотив

Полиция исключила версию ограбления, однако мотив убийства еще устанавливают. Погибший был уроженцем Лахора. Правоохранители связались с его братом, который направлялся в Карачи, после чего планировали начать формальные процедуры для установления мотива и поиска нападавших. Жена Ахмеда в то время находилась в Германии, где навещала их дочь.

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