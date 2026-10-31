10月31日，伊朗代表在多哈与卡塔尔调解人就可能结束地区战争的途径举行会谈。《中东报》报道称，援引一名了解谈判情况的路透社消息人士的话说，会议是在美国中期选举后可能出现新一轮升级的担忧背景下举行的。

与华盛顿的接触

在卡塔尔首都举行会谈之前，伊朗和卡塔尔代表10月30日在德黑兰进行了超过12小时的磋商。该消息人士称，谈判进程通过与华盛顿的定期接触进行协调。

该地区国家预计，美国总统唐纳德·特朗普在投票前数周一直避免对伊朗发动打击，可能会在选举后恢复攻击。伊朗多次表示，将以袭击邻国境内的美国和以色列目标来回应新的打击。

伊朗最高领袖莫杰塔巴·哈梅内伊当天命令武装部队做好应对任何攻击的准备。随后，伊朗军方报告了提高战备状态的措施。据哈梅内伊称，指挥部报告称，波斯湾沿岸、霍尔木兹海峡和阿曼湾附近，以及该国西北部和东南部边境均处于高度戒备状态。

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有关七天计划的提议

据路透社消息人士透露，一周前，卡塔尔向德黑兰转交了一项七天计划的提议：美国和伊朗将每天采取措施建立信任，为更广泛的和平谈判做准备。一名伊朗高级官员10月30日向路透社表示，德黑兰不认为这一方案可以接受。

伊朗方面自9月以来一直提出自己的七天计划。据该媒体消息，特朗普总统迄今拒绝了这一计划。该计划规定，华盛顿将解除对伊朗港口的封锁，解冻资产，并批准一条由伊朗支持的穿越霍尔木兹海峡的航线，之后该海峡将被开放。

半岛电视台报道称，伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格希表示，德黑兰正在研究美国副总统J.D.万斯的来信。他还称，伊朗的倡议是关于开放霍尔木兹海峡的唯一提议。

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