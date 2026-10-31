Przedstawiciele Iranu 31 października przeprowadzili w Dosze rozmowy z katarskimi mediatorami na temat możliwych sposobów zakończenia wojny w regionie. Jak podaje Asharq Al-Awsat, powołując się na źródło Reutersa zaznajomione z rozmowami, spotkania odbywały się w obliczu obaw przed nową eskalacją po wyborach uzupełniających w USA.

Kontakty z Waszyngtonem

Rozmowy w stolicy Kataru poprzedziło ponad 12 godzin konsultacji między przedstawicielami Iranu i Kataru w Teheranie 30 października. Źródło twierdzi, że proces negocjacyjny jest koordynowany poprzez regularne kontakty z Waszyngtonem.

Kraje regionu oczekiwały, że prezydent USA Donald Trump, który powstrzymywał się od uderzeń na Iran w tygodniach przed głosowaniem, może wznowić ataki po wyborach. Iran wielokrotnie oświadczał, że odpowie na nowe uderzenia atakami na amerykańskie i izraelskie cele w sąsiednich krajach.

Najwyższy przywódca Iranu Modżtaba Chamenei tego samego dnia nakazał siłom zbrojnym być gotowymi do odpowiedzi na wszelkie ataki. Później irańskie wojsko poinformowało o działaniach mających zwiększyć gotowość bojową. Według Chameneiego dowództwo zgłosiło wysoką gotowość wzdłuż wybrzeża Zatoki Perskiej, w pobliżu Cieśniny Ormuz i Zatoki Omańskiej, a także na północno-zachodnich i południowo-wschodnich granicach kraju.

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Propozycje siedmiodniowego planu

Według źródła Reutersa Katar tydzień wcześniej przekazał Teheranowi propozycję siedmiodniowego planu: USA i Iran miałyby codziennie podejmować kroki na rzecz budowy zaufania przed szerszymi rozmowami pokojowymi. Wysoki rangą irański urzędnik powiedział Reutersowi 30 października, że Teheran nie uważa tej opcji za akceptowalną.

Ze swojej strony Iran od września proponuje własny siedmiodniowy plan, który, według publikacji, prezydent Trump jak dotąd odrzuca. Plan przewiduje, że Waszyngton zniesie blokadę irańskich portów, odmrozi aktywa i zatwierdzi wspierany przez Iran szlak przez Cieśninę Ormuz, po czym cieśnina ma zostać otwarta.

Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi, jak podała Al Jazeera, oświadczył, że Teheran analizuje list od wiceprezydenta USA J.D. Vance’a. Nazwał też irańską inicjatywę jedyną propozycją dotyczącą otwarcia Cieśniny Ormuz.

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