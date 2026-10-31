Иранские представители 31 октября провели в Дохе переговоры с катарскими посредниками о возможных путях прекращения войны в регионе. Как сообщает Asharq Al-Awsat со ссылкой на знакомый с переговорами источник Reuters, встречи проходили на фоне опасений новой эскалации после промежуточных выборов в США.

Контакты с Вашингтоном

Переговорам в столице Катара предшествовали более 12 часов консультаций между иранскими и катарскими представителями в Тегеране 30 октября. Источник утверждает, что переговорный процесс координируется через регулярные контакты с Вашингтоном.

Страны региона ожидали, что президент США Дональд Трамп, который воздерживался от ударов по Ирану в течение недель перед голосованием, может возобновить атаки после выборов. Иран неоднократно заявлял, что ответит на новые удары атаками по американским и израильским целям в соседних странах.

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в тот же день приказал вооруженным силам быть готовыми к ответу на любые атаки. Позднее иранские военные сообщили о мерах по повышению боевой готовности. По словам Хаменеи, командование доложило о высокой готовности вдоль побережья Персидского залива, вблизи Ормузского пролива и Оманского залива, а также на северо-западных и юго-восточных границах страны.

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Предложения по семидневному плану

По данным источника Reuters, неделю назад Катар передал Тегерану предложение семидневного плана: США и Иран должны были бы ежедневно предпринимать шаги для укрепления доверия перед более широкими мирными переговорами. Высокопоставленный иранский чиновник 30 октября заявил Reuters, что Тегеран не считает этот вариант приемлемым.

Иран, со своей стороны, с сентября предлагает собственный семидневный план, который, по информации издания, президент Трамп пока отвергает. План предусматривает, что Вашингтон снимет блокаду иранских портов, разморозит активы и одобрит поддерживаемый Ираном маршрут через Ормузский пролив, после чего пролив должен быть открыт.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, как передала Al Jazeera, заявил, что Тегеран изучает письмо вице-президента США Джей Ди Вэнса. Он также назвал иранскую инициативу единственным предложением по открытию Ормузского пролива.

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