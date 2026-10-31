В городе Бафвасенде в северо-центральной провинции Цопо Демократической Республики Конго неизвестные подожгли центр лечения Эболы. Пожар произошел ранним утром в субботу на фоне мер по сдерживанию вспышки, вызванной вирусом Бундибуджио, сообщает Anadolu Agency.

Сгорели две комнаты

По словам доктора Марселя Ликило, ответственного за эту медицинскую зону, в результате поджога сгорели две комнаты, предназначенные для людей с подозрением на Эболу. Местные охранники вмешались и потушили пожар.

Ликило сообщил, что врачи, направленные в медицинскую зону для поддержки противоэпидемических мер, бежали в Кисангани. Людей с подозрением на Эболу, находившихся в центре, перевезли в Ниа-Ниа в соседней провинции Итури.

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Нападения на медиков

Инцидент произошел через неделю после того, как толпа убила медицинского работника, реагировавшего на сообщения о возможном случае Эболы в этом районе. Представители системы здравоохранения заявили, что сопротивление части общины продолжает осложнять сдерживание вируса.

По последним данным Министерства здравоохранения страны, с середины мая число подтвержденных случаев Эболы превысило 10 тысяч, в том числе зафиксировано более 5 тысяч смертей.

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