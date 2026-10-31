У ДР Конго невідомі підпалили центр лікування Еболи — Anadolu Agency

У місті Бафвасенде в північно-центральній провінції Цопо Демократичної Республіки Конго невідомі підпалили центр лікування Еболи. Пожежа сталася рано-вранці в суботу на тлі заходів зі стримування спалаху, спричиненого вірусом Бундібуджіо, повідомляє Anadolu Agency.

Згоріли дві кімнати

За словами лікаря Марселя Лікіло, відповідального за цю медичну зону, внаслідок підпалу згоріли дві кімнати, призначені для людей із підозрою на Еболу. Місцеві охоронці втрутилися та загасили пожежу.

Лікіло повідомив, що лікарі, направлені до медичної зони для підтримки протиепідемічних заходів, втекли до Кісангані. Людей із підозрою на Еболу, які перебували в центрі, перевезли до Ніа-Ніа в сусідній провінції Ітурі.

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Напади на медиків

Інцидент стався через тиждень після того, як натовп убив медичного працівника, який реагував на повідомлення про ймовірний випадок Еболи в цьому районі. Представники системи охорони здоров’я заявили, що опір частини громади й надалі ускладнює стримування вірусу.

За останніми даними Міністерства охорони здоров’я країни, від середини травня кількість підтверджених випадків Еболи перевищила 10 тисяч, зокрема зафіксовано понад 5 тисяч смертей.

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