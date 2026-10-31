W mieście Bafwasende w północno-środkowej prowincji Tshopo w Demokratycznej Republice Konga nieznani sprawcy podpalili ośrodek leczenia Eboli. Pożar wybuchł wcześnie rano w sobotę, w czasie działań na rzecz opanowania ogniska wywołanego przez wirusa Bundibugyo, podaje Anadolu Agency.

Spłonęły dwa pomieszczenia

Według doktora Marcela Likilo, odpowiedzialnego za tę strefę zdrowotną, w wyniku podpalenia spłonęły dwa pomieszczenia przeznaczone dla osób z podejrzeniem Eboli. Lokalni strażnicy interweniowali i ugasili pożar.

Likilo przekazał, że lekarze skierowani do strefy zdrowotnej, aby wesprzeć działania przeciwepidemiczne, uciekli do Kisangani. Osoby z podejrzeniem Eboli, które przebywały w ośrodku, przewieziono do Nia-Nia w sąsiedniej prowincji Ituri.

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Ataki na medyków

Do incydentu doszło tydzień po tym, jak tłum zabił pracownika służby zdrowia, który reagował na zgłoszenia o możliwym przypadku Eboli w tym rejonie. Przedstawiciele służby zdrowia oświadczyli, że opór części społeczności nadal utrudnia powstrzymanie wirusa.

Według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia kraju liczba potwierdzonych przypadków Eboli od połowy maja przekroczyła 10 tysięcy, w tym odnotowano ponad 5 tysięcy zgonów.

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