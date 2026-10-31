Израиль нанес новые авиаудары по югу Ливана — Anadolu Agency

Израильские военные утром 31 октября нанесли новые авиаудары на юге Ливана, а также осуществили подрыв и открыли пулеметный огонь. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на государственное Национальное информационное агентство Ливана.

Удары в нескольких районах

Израильская авиация ударила по району между городами Набатия-эль-Фаука и Кфар-Тебнит в мухафазе Набатия. Еще один удар зафиксировали вблизи Бараашита в районе Бинт-Джбейль.

В районе Марджаюн израильские силы осуществили подрыв в городе Таллуза, а над соседними населенными пунктами на малой высоте пролетал беспилотник. Военные также вели пулеметный огонь с направления Хияма по сельскохозяйственным угодьям в Ибл-эс-Саки. Отдельному авиаудару подвергся район между Адишит-эль-Кусайр и Тайбой.

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В районе Тир израильские дроны летали на низкой высоте над городом Тир и прилегающими населенными пунктами, достигая обоих берегов реки Литани в районе Касмии. Корреспондент Anadolu Agency также сообщил о полетах израильских беспилотников над южными пригородами Бейрута.

Переговоры без прорыва

Атаки произошли после военных и технических переговоров между Ливаном и Израилем при посредничестве США, состоявшихся 20–21 октября в Тампе, штат Флорида. Встречи завершились без совместного заявления и объявленного прорыва. Стороны, по сообщениям, договорились продолжить переговоры, хотя между ними остались разногласия по поводу вывода израильских сил из Ливана и разоружения «Хезболлы».

В июне Ливан и Израиль подписали рамочное соглашение при посредничестве США. Оно предусматривает постепенный вывод израильских сил с оккупированных ливанских территорий в обмен на развертывание ливанской армии и разоружение вооруженных группировок. По данным Министерства здравоохранения Ливана, с 2 марта в результате атак погибли по меньшей мере 4386 человек, еще 12 407 получили ранения, а более миллиона человек стали перемещенными лицами.

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