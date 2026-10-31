Izrael przeprowadził nowe naloty na południe Libanu — Anadolu Agency

Izraelskie wojsko rano 31 października przeprowadziło nowe naloty na południu Libanu, a także dokonało eksplozji i otworzyło ogień z karabinów maszynowych. Poinformowała o tym agencja Anadolu Agency, powołując się na państwową Narodową Agencję Informacyjną Libanu.

Uderzenia w kilku rejonach

Izraelskie lotnictwo uderzyło w obszar między miastami Nabatieh al-Fauka i Kfar Tebnit w muhafazie Nabatieh. Kolejne uderzenie odnotowano w pobliżu Baraachit w dystrykcie Bint Dżubajl.

W dystrykcie Mardżajun izraelskie siły dokonały eksplozji w mieście Tallusa, a nad sąsiednimi miejscowościami na małej wysokości przelatywał dron. Wojsko prowadziło również ogień z karabinów maszynowych z kierunku Chijam w stronę terenów rolniczych w Ibl as-Saki. Osobny nalot dotknął obszar między Adiszit al-Kusajr a Tajbą.

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W dystrykcie Tyr izraelskie drony latały na małej wysokości nad miastem Tyr i przyległymi miejscowościami, docierając do obu brzegów rzeki Litani w rejonie Kasimijji. Korespondent Anadolu Agency poinformował również o lotach izraelskich bezzałogowców nad południowymi przedmieściami Bejrutu.

Rozmowy bez przełomu

Ataki nastąpiły po rozmowach wojskowych i technicznych między Libanem a Izraelem, prowadzonych za pośrednictwem USA, które odbyły się 20–21 października w Tampie na Florydzie. Spotkania zakończyły się bez wspólnego oświadczenia i ogłoszonego przełomu. Strony miały podobno uzgodnić kontynuowanie negocjacji, choć pozostały między nimi różnice dotyczące wycofania izraelskich sił z Libanu i rozbrojenia Hezbollahu.

W czerwcu Liban i Izrael podpisały ramowe porozumienie za pośrednictwem USA. Przewiduje ono stopniowe wycofanie izraelskich sił z okupowanych terytoriów Libanu w zamian za rozmieszczenie armii libańskiej i rozbrojenie zbrojnych ugrupowań. Według Ministerstwa Zdrowia Libanu od 2 marca w wyniku ataków zginęło co najmniej 4386 osób, kolejne 12 407 zostało rannych, a ponad milion osób zostało przesiedlonych.

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