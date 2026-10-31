以色列对黎巴嫩南部发动新一轮空袭——阿纳多卢通讯社

据黎巴嫩国家通讯社报道，以色列军方10月31日上午在黎巴嫩南部发动新一轮空袭，并实施爆破和开枪扫射。阿纳多卢通讯社对此进行了报道。

多个地区遭袭

以色列战机袭击了纳巴泰省纳巴泰耶哈福卡和卡法尔泰卜尼特两座城镇之间的地区。宾特朱拜勒区巴拉希特附近也记录到另一次袭击。

在马尔贾云区，以色列军队在塔卢萨镇实施爆破，一架无人机在邻近定居点上空低空飞行。军方还从希亚姆方向向伊布勒塞基的农田进行机枪射击。阿迪希特库赛尔和泰贝之间的地区遭到单独空袭。

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在提尔区，以色列无人机在提尔市及周边定居点上空低空飞行，并抵达卡斯米耶地区利塔尼河两岸。阿纳多卢通讯社记者还报告称，以色列无人机飞越贝鲁特南部郊区。

谈判未获突破

袭击发生在黎巴嫩和以色列在美国斡旋下举行军事和技术谈判之后。谈判于10月20日至21日在佛罗里达州坦帕举行。会议在未发表联合声明、未宣布取得突破的情况下结束。据报道，双方同意继续谈判，但在以色列军队撤出黎巴嫩以及解除真主党武装的问题上仍存在分歧。

6月，黎巴嫩和以色列在美国斡旋下签署了一项框架协议。该协议规定，以色列军队逐步撤出被占领的黎巴嫩领土，以换取黎巴嫩军队部署以及武装团体解除武装。根据黎巴嫩卫生部的数据，自3月2日以来，袭击已造成至少4386人死亡、另有12407人受伤，超过100万人流离失所。

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