法国计划近期让两架幻影2000战斗机和一架CASA运输机在乍得进行短暂技术性停留。此次访问还包括为乍得空军开展培训活动，The Rio Times报道。

前往演习途中的停留

法国武装部队总参谋部宣布，这些飞机计划于10月29日抵达。根据其信息，此次停留与法国军事演习有关，演习将于2026年11月8日至30日在科特迪瓦和加蓬举行。约30名法国军人将参加演习。

巴黎表示，此次访问是在与恩贾梅纳协商后筹备的，并将尊重乍得的主权。法方未说明飞机抵达的确切日期、降落机场及停留时长。

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防务合作

乍得于2024年11月终止了与法国的军事合作协议。最后一批法国军人于2025年1月离开该国，结束了法国军队在乍得约60年的驻扎。

2026年10月13日，法国和乍得在爱丽舍宫签署意向声明，计划在新条件下恢复防务合作。该文件涵盖培训、专家支持、工业和技术，而非建立法国永久基地。乍得政府未具名消息人士表示，法国军人可能回归需事先获得恩贾梅纳同意，且尚未收到相关请求。

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