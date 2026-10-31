叙利亚考虑加入麦加防务协定——《黎明报》

叙利亚外交部长阿萨德·沙伊巴尼在巴林麦纳麦举行的“麦纳麦对话”会议上表示，大马士革正在考虑加入麦加联合防务协定。该协定成员包括巴基斯坦、沙特阿拉伯和土耳其，《黎明报》报道。

沙伊巴尼说：“目前正在进行讨论，以评估叙利亚加入麦加联盟的事宜。”该协定于8月7日签署；协定规定，对三个参与国中任何一国的武装攻击可能被视为对所有国家的攻击。

叙利亚在巴林论坛上的声明

据叙利亚阿拉伯通讯社SANA消息，叙利亚外交部长表示，若海湾国家遭受侵略，叙利亚将支持它们，并谴责导弹和无人机袭击。他还表示，叙利亚希望成为“繁荣和利益交流的桥梁”，而不是威胁邻国的平台。

沙伊巴尼谴责以色列多次袭击叙利亚领土，称被占领的戈兰高地是叙利亚土地，并呼吁建立独立的巴勒斯坦国。

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防务安排

巴基斯坦与沙特阿拉伯签署了两项旨在集体威慑的防务协定：双边《战略共同防御协定》和土耳其也已加入的麦加联合防务协定。

巴基斯坦武装部队发言人艾哈迈德·谢里夫·乔杜里中将此前表示，该联盟具有纯粹的防御性质。他还指出，协定的措辞并未禁止接纳新成员，但相关决定必须由三方的政治领导人作出。

8月，在该协定签署两周后，沙伊巴尼访问巴基斯坦，并会见了国防军司令兼陆军参谋长、陆军元帅阿西姆·穆尼尔。双方讨论了地区安全，以及加强双边防务与安全合作的可能性。

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