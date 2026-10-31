Сирия рассматривает вступление в оборонный пакт Мекки — Dawn

Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шайбани на конференции Manama Dialogue в Манаме, Бахрейн, заявил, что Дамаск рассматривает возможность присоединения к Совместному оборонному соглашению Мекки. В него входят Пакистан, Саудовская Аравия и Турция, сообщает Dawn.

«В настоящее время ведутся обсуждения для оценки вступления Сирии в альянс Мекки», — сказал аш-Шайбани. Соглашение было подписано 7 августа; оно предусматривает, что вооруженное нападение на одно из трех государств-участников может рассматриваться как нападение на всех.

Заявления Сирии на форуме в Бахрейне

По данным Сирийского арабского информационного агентства SANA, глава МИД Сирии выразил поддержку государствам Персидского залива в случае агрессии против них и осудил ракетные и дроновые атаки. Он также заявил, что Сирия стремится быть «мостом для процветания и обмена интересами», а не платформой для угроз соседним странам.

Аш-Шайбани осудил неоднократные израильские удары по сирийской территории, назвал оккупированные Голанские высоты сирийской землей и призвал к созданию независимого палестинского государства.

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Оборонные договоренности

У Пакистана есть с Саудовской Аравией два оборонных соглашения, направленных на коллективное сдерживание: двустороннее Соглашение о стратегической взаимной обороне и Совместное оборонное соглашение Мекки, к которому также присоединилась Турция.

Представитель пакистанских вооруженных сил генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудри ранее заявлял, что альянс носит исключительно оборонительный характер. Он также отмечал, что формулировки соглашения не запрещают прием новых участников, однако решения по этому поводу должны принимать политические руководители трех сторон.

В августе, через две недели после подписания пакта, аш-Шайбани посетил Пакистан и встретился с начальником Сил обороны и начальником штаба армии фельдмаршалом Асимом Муниром. Стороны обсудили региональную безопасность и возможности усиления двустороннего оборонного сотрудничества и сотрудничества в сфере безопасности.

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