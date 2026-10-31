Syria rozważa przystąpienie do paktu obronnego z Mekki — Dawn

Minister spraw zagranicznych Syrii Asaad al-Shaibani oświadczył podczas konferencji Manama Dialogue w Manamie w Bahrajnie, że Damaszek rozważa możliwość przystąpienia do Wspólnej Umowy Obronnej z Mekki. Należą do niej Pakistan, Arabia Saudyjska i Turcja, podaje Dawn.

„Obecnie trwają rozmowy mające na celu ocenę przystąpienia Syrii do sojuszu z Mekki” — powiedział al-Shaibani. Umowę podpisano 7 sierpnia; przewiduje ona, że zbrojny atak na jedno z trzech państw uczestniczących może zostać uznany za atak na wszystkie.

Oświadczenia Syrii na forum w Bahrajnie

Według Syryjskiej Arabskiej Agencji Informacyjnej SANA szef syryjskiego MSZ wyraził poparcie dla państw Zatoki Perskiej w przypadku agresji przeciwko nim oraz potępił ataki rakietowe i dronowe. Oświadczył również, że Syria dąży do bycia „mostem dla dobrobytu i wymiany interesów”, a nie platformą zagrożeń dla sąsiednich państw.

Al-Shaibani potępił powtarzające się izraelskie uderzenia na terytorium Syrii, nazwał okupowane Wzgórza Golan ziemią syryjską i wezwał do utworzenia niezależnego państwa palestyńskiego.

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Ustalenia obronne

Pakistan ma z Arabią Saudyjską dwie umowy obronne ukierunkowane na zbiorowe odstraszanie: dwustronną Umowę o Strategicznej Wzajemnej Obronie oraz Wspólną Umowę Obronną z Mekki, do której dołączyła również Turcja.

Rzecznik pakistańskich sił zbrojnych generał porucznik Ahmed Sharif Chaudhry oświadczył wcześniej, że sojusz ma charakter wyłącznie obronny. Zaznaczył także, że brzmienie umowy nie zakazuje przyjmowania nowych członków, jednak decyzje w tej sprawie muszą podjąć przywódcy polityczni trzech stron.

W sierpniu, dwa tygodnie po podpisaniu paktu, al-Shaibani odwiedził Pakistan i spotkał się z szefem Sił Obronnych i szefem sztabu armii, marszałkiem polnym Asimem Munirem. Strony omówiły bezpieczeństwo regionalne oraz możliwości wzmocnienia dwustronnej współpracy obronnej i w dziedzinie bezpieczeństwa.

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