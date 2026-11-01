南非总统西里尔·拉马福萨表示，非洲人国民大会（ANC）并未走向衰落，并且在定于11月4日举行的地方选举前势头正在增强。他在东开普省姆丹察内的一场竞选集会上作出上述表示，TimesLIVE报道。

在西萨·杜卡舍体育场举行的Siyanqoba活动期间，拉马福萨告诉支持者，该党将利用投票来驳斥批评人士对其可能失败的预测。他还援引近期党内集会的出席情况，包括在林波波省举行的一场集会，作为非国大获得支持的证据。

投票前的竞选活动

非国大在全国各地举行集会，并开展逐户拉票活动，以争取投票前的支持。拉马福萨感谢了在社区中介绍该党竞选纲领的志愿者和候选人。

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他说，在竞选期间，非国大代表与工人、传统领袖、妇女、残疾人士、企业家和青年进行了交流。在居民谈及的问题中，他列举了毕业生失业、不合格的工作条件、基于性别的暴力以及提高社会福利金的需要。

非国大的承诺

拉马福萨为议员候选人的遴选程序辩护，称社区能够选择他们信任、可在市政委员会中代表他们的人。他呼吁支持者前往投票并投票给在社区中遴选出的候选人。

总统还表示，非国大的纲领包括经济增长、创造就业机会和改善服务提供。各政党正在争夺对该国各市政当局的控制权。

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