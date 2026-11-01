Prezydent RPA Cyril Ramaphosa oświadczył, że Afrykański Kongres Narodowy (ANC) nie znajduje się w upadku i nabiera rozpędu przed wyborami lokalnymi, które odbędą się 4 listopada. Powiedział to na wiecu wyborczym w Mdantsane w prowincji Przylądkowej Wschodniej, informuje TimesLIVE.

Podczas wydarzenia Siyanqoba na stadionie Sisa Dukashe Ramaphosa powiedział zwolennikom, że partia wykorzysta głosowanie, aby obalić prognozy krytyków dotyczące możliwej porażki. Wskazał również na frekwencję podczas ostatnich spotkań partyjnych, w tym wiecu w Limpopo, jako dowód poparcia dla ANC.

Kampania przed głosowaniem

ANC organizował wiece w całym kraju oraz prowadził kampanię od drzwi do drzwi, dążąc do zdobycia poparcia przed głosowaniem. Ramaphosa podziękował wolontariuszom i kandydatom, którzy przedstawiali program wyborczy partii w społecznościach.

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Jak powiedział, podczas kampanii przedstawiciele ANC rozmawiali z pracownikami, tradycyjnymi przywódcami, kobietami, osobami z niepełnosprawnościami, przedsiębiorcami i młodzieżą. Wśród problemów zgłaszanych przez mieszkańców wymienił bezrobocie wśród absolwentów, niewłaściwe warunki pracy, przemoc ze względu na płeć oraz potrzebę podniesienia świadczeń społecznych.

Obietnice ANC

Ramaphosa bronił procedury wyboru kandydatów na radnych, twierdząc, że społeczności mogły wybrać osoby, którym ufają, aby reprezentowały je w radach miejskich. Wezwał zwolenników do udziału w wyborach i głosowania na kandydatów wybranych w społecznościach.

Prezydent oświadczył również, że program ANC przewiduje wzrost gospodarczy, tworzenie miejsc pracy i poprawę świadczenia usług. Partie rywalizują o kontrolę nad gminami w kraju.

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