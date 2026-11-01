Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что Африканский национальный конгресс (АНК) не находится в упадке и набирает обороты перед местными выборами, которые состоятся 4 ноября. Об этом он сказал на предвыборном митинге в Мданцане в Восточно-Капской провинции, сообщает TimesLIVE.

Во время мероприятия Siyanqoba на стадионе Сиса Дукаше Рамафоса заявил сторонникам, что партия использует голосование, чтобы опровергнуть прогнозы критиков о возможном поражении. Он также сослался на посещаемость последних партийных собраний, в частности митинга в Лимпопо, как на свидетельство поддержки АНК.

Кампания перед голосованием

АНК провел митинги по всей стране и агитацию от двери к двери, стремясь получить поддержку перед голосованием. Рамафоса поблагодарил волонтеров и кандидатов, представлявших предвыборную программу партии в общинах.

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По его словам, во время кампании представители АНК общались с работниками, традиционными лидерами, женщинами, людьми с инвалидностью, предпринимателями и молодежью. Среди проблем, о которых говорили жители, он назвал безработицу среди выпускников, ненадлежащие условия труда, гендерно обусловленное насилие и необходимость повышения социальных выплат.

Обещания АНК

Рамафоса защитил процедуру отбора кандидатов в советники, заявив, что общины могли выбрать людей, которым доверяют представлять их в муниципальных советах. Он призвал сторонников прийти на выборы и проголосовать за кандидатов, отобранных в общинах.

Президент также заявил, что программа АНК предусматривает рост экономики, создание рабочих мест и улучшение предоставления услуг. Партии соревнуются за контроль над муниципалитетами страны.

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