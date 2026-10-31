Francja planuje w najbliższym czasie krótki techniczny postój w Czadzie dwóch myśliwców Mirage 2000 oraz samolotu transportowego CASA. Wizyta przewiduje również działania szkoleniowe dla Sił Powietrznych Czadu, informuje The Rio Times.

Postój w drodze na ćwiczenia

Sztab Generalny Francuskich Sił Zbrojnych ogłosił planowany przylot samolotów 29 października. Według jego danych postój jest związany z francuskimi ćwiczeniami wojskowymi, które odbędą się od 8 do 30 listopada 2026 roku na Wybrzeżu Kości Słoniowej i w Gabonie. W manewrach weźmie udział około 30 francuskich żołnierzy.

Paryż oświadczył, że wizyta została przygotowana w konsultacji z Ndżameną i odbędzie się z poszanowaniem suwerenności Czadu. Strona francuska nie sprecyzowała dokładnej daty przylotu samolotów, lotniska lądowania ani czasu trwania postoju.

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Współpraca obronna

Czad wypowiedział umowę o współpracy wojskowej z Francją w listopadzie 2024 roku. Ostatni francuscy żołnierze opuścili kraj w styczniu 2025 roku, kończąc około 60-letnią obecność francuskich wojsk w Czadzie.

13 października 2026 roku Francja i Czad podpisały w Pałacu Elizejskim deklarację intencji wznowienia współpracy obronnej na nowych warunkach. Dokument obejmuje szkolenia, wsparcie eksperckie, przemysł i technologie, a nie utworzenie stałej francuskiej bazy. Nienazwane źródła w rządzie Czadu oświadczyły, że ewentualny powrót francuskich wojskowych wymagałby wcześniejszej zgody Ndżameny, a taki wniosek nie wpłynął.

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