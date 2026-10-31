Франція планує технічну зупинку Mirage 2000 у Чаді — The Rio Times

Франція найближчим часом планує коротку технічну зупинку в Чаді двох винищувачів Mirage 2000 та транспортного літака CASA. Візит також передбачає навчальні заходи для Військово-повітряних сил Чаду, повідомляє The Rio Times.

Зупинка дорогою на навчання

Генеральний штаб Збройних сил Франції оголосив про запланований приліт літаків 29 жовтня. За його даними, зупинка пов’язана з французькими військовими навчаннями, що триватимуть з 8 до 30 листопада 2026 року в Кот-д’Івуарі та Габоні. У маневрах візьмуть участь близько 30 французьких військовослужбовців.

У Парижі заявили, що візит підготували в консультаціях із Нджаменою та він відбуватиметься з повагою до суверенітету Чаду. Точну дату прибуття літаків, аеродром посадки та тривалість зупинки французька сторона не уточнила.

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Оборонна співпраця

Чад розірвав угоду про військову співпрацю з Францією у листопаді 2024 року. Останні французькі військові залишили країну в січні 2025-го, завершивши приблизно 60-річне розміщення французьких військ у Чаді.

13 жовтня 2026 року Франція та Чад підписали в Єлисейському палаці декларацію про наміри відновити оборонну співпрацю на нових умовах. Документ охоплює навчання, експертну підтримку, промисловість і технології, а не створення постійної французької бази. Неназвані джерела в уряді Чаду заявили, що можливе повернення французьких військових потребувало б попередньої згоди Нджамени, а відповідного запиту не надходило.

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