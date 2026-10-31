埃及萨卡拉墓地的考古学家重新发现了古埃及高级官员萨布及其儿子普塔谢普塞斯的墓葬。工作期间，团队还发现了普塔谢普塞斯的墓室，其中有一具石灰岩石棺及其保存完好的木乃伊，《耶路撒冷邮报》报道。

墓葬再次被沙子掩埋

萨布和普塔谢普塞斯的墓葬最初由法国考古学家奥古斯特·马里埃特于1858年至1860年发现。他是埃及文物局的创始人，但其发掘工作有限，且没有完整的文献记录。此后，这些古王国时期的墓葬再次被沙子掩埋。

目前的研究由捷克埃及学研究所开展。捷克考古任务负责人米罗斯拉夫·巴尔塔表示，研究人员借助卫星图像和实地勘察确定了这些墓葬的位置。

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萨布妻子的祭祀礼拜堂

考古学家首次发现了萨布妻子伊赫特-内弗雷特的祭祀礼拜堂。那里发现了带有场景的假门，描绘了伊赫特-内弗雷特、她的丈夫以及他们的两个儿子——普塔谢普塞斯和拉内费尔。萨布墓葬的立面仿效王宫装饰，而祭祀礼拜堂中保存有浮雕，描绘萨布和普塔谢普塞斯观看携带祭品的人群队列。

埃及最高文物委员会埃及文物部门负责人穆罕默德·阿卜杜勒-巴迪表示，普塔谢普塞斯被认为是在第五王朝四位法老——萨胡拉、内弗尔卡拉、拉内费尔和尼乌塞拉——统治期间担任高级职位的官员。考古研究还表明，他被认为是首位与埃及公主哈马特——法老乌塞尔卡夫之女——结婚的非王室官员。墓葬曾遭洗劫，但普塔谢普塞斯的木乃伊仍完好无损；对遗骸的分析显示，他去世时年龄超过60岁。

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