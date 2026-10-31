У Саккарі повторно виявили гробниці Сабу та Птахшепсеса — Jerusalem Post

У некрополі Саккара в Єгипті археологи повторно виявили гробниці високопосадовців Стародавнього Єгипту Сабу та його сина Птахшепсеса. Під час робіт команда також знайшла поховальну камеру Птахшепсеса з вапняковим саркофагом і його неушкодженою мумією, повідомляє Jerusalem Post.

Гробниці знову засипало піском

Гробниці Сабу та Птахшепсеса спочатку відкрив французький археолог Огюст Марієтт у 1858–1860 роках. Він був засновником Єгипетської служби старожитностей, однак його розкопки були обмеженими та не супроводжувалися повною документацією. Згодом поховання періоду Стародавнього царства знову засипало піском.

Нинішні дослідження проводить Чеський інститут єгиптології. Керівник чеської археологічної місії Мирослав Барта заявив, що визначити місце розташування гробниць вдалося за допомогою супутникових знімків і польових обстежень.

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Каплиця дружини Сабу

Археологи вперше виявили жертовну каплицю дружини Сабу Іхет-нефрет. Там знайшли фальшиві двері зі сценами, на яких зображені Іхет-нефрет, її чоловік і двоє їхніх синів — Птахшепсес та Ранефер. Фасади гробниці Сабу наслідують оздоблення царських палаців, а в жертовній каплиці збереглися рельєфи із Сабу та Птахшепсесом, які спостерігають за процесіями людей із дарами.

За словами очільника сектору єгипетських старожитностей Вищої ради старожитностей Мохамеда Абдель-Баді, Птахшепсеса вважають посадовцем, який обіймав високі посади за правління чотирьох фараонів V династії — Сахури, Неферіркари, Ранеферефа та Ніусерри. Археологічні дослідження також вказують, що його вважають першим чиновником не з царської родини, який одружився з єгипетською принцесою Хамаат, дочкою фараона Усеркафа. Гробницю пограбували, проте мумія Птахшепсеса залишилася недоторканою; аналіз решток засвідчив, що він помер у віці понад 60 років.

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