W nekropolii Sakkara w Egipcie archeolodzy ponownie odkryli grobowce wysokich urzędników starożytnego Egiptu, Sabu i jego syna Ptahshepsesa. Podczas prac zespół znalazł także komorę grobową Ptahshepsesa z wapiennym sarkofagiem i jego nienaruszoną mumią, informuje Jerusalem Post.

Grobowce ponownie zasypał piasek

Grobowce Sabu i Ptahshepsesa zostały pierwotnie odkryte przez francuskiego archeologa Auguste’a Mariette’a w latach 1858–1860. Był on założycielem Egipskiej Służby Starożytności, jednak jego wykopaliska były ograniczone i nie towarzyszyła im pełna dokumentacja. Później pochówki z okresu Starego Państwa ponownie zasypał piasek.

Obecne badania prowadzi Czeski Instytut Egiptologii. Kierownik czeskiej misji archeologicznej Miroslav Bárta oświadczył, że lokalizację grobowców udało się ustalić za pomocą zdjęć satelitarnych i badań terenowych.

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Kaplica żony Sabu

Archeolodzy po raz pierwszy odkryli kaplicę ofiarną żony Sabu, Ikhet-nefret. Znaleziono tam fałszywe drzwi ze scenami przedstawiającymi Ikhet-nefret, jej męża oraz ich dwóch synów — Ptahshepsesa i Raneferefa. Fasady grobowca Sabu naśladują dekoracje pałaców królewskich, a w kaplicy ofiarnej zachowały się reliefy przedstawiające Sabu i Ptahshepsesa obserwujących procesje ludzi niosących dary.

Według Mohameda Abdel-Badiego, szefa sektora egipskich starożytności w Najwyższej Radzie Starożytności, Ptahshepses jest uważany za urzędnika, który zajmował wysokie stanowiska za panowania czterech faraonów V dynastii — Sahure, Neferirkare, Raneferefa i Niuserre. Badania archeologiczne wskazują również, że jest on uważany za pierwszego urzędnika spoza rodziny królewskiej, który poślubił egipską księżniczkę Hamaat, córkę faraona Userkafa. Grobowiec został splądrowany, jednak mumia Ptahshepsesa pozostała nietknięta; analiza szczątków wykazała, że zmarł w wieku ponad 60 lat.

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