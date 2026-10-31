В некрополе Саккара в Египте археологи повторно обнаружили гробницы высокопоставленных чиновников Древнего Египта Сабу и его сына Птахшепсеса. Во время работ команда также нашла погребальную камеру Птахшепсеса с известняковым саркофагом и его неповрежденной мумией, сообщает Jerusalem Post.

Гробницы снова засыпало песком

Гробницы Сабу и Птахшепсеса первоначально открыл французский археолог Огюст Мариетт в 1858–1860 годах. Он был основателем Египетской службы древностей, однако его раскопки были ограниченными и не сопровождались полной документацией. Позднее захоронения периода Древнего царства снова засыпало песком.

Нынешние исследования проводит Чешский институт египтологии. Руководитель чешской археологической миссии Мирослав Барта заявил, что определить местонахождение гробниц удалось с помощью спутниковых снимков и полевых обследований.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Часовня жены Сабу

Археологи впервые обнаружили жертвенную часовню жены Сабу Ихет-нефрет. Там нашли ложные двери со сценами, на которых изображены Ихет-нефрет, ее муж и двое их сыновей — Птахшепсес и Ранефер. Фасады гробницы Сабу повторяют оформление царских дворцов, а в жертвенной часовне сохранились рельефы с Сабу и Птахшепсесом, наблюдающими за процессиями людей с дарами.

По словам главы сектора египетских древностей Высшего совета древностей Мохамеда Абдель-Бади, Птахшепсеса считают чиновником, занимавшим высокие должности во время правления четырех фараонов V династии — Сахуры, Нефериркары, Ранеферефа и Ниусерры. Археологические исследования также указывают, что его считают первым чиновником не из царской семьи, который женился на египетской принцессе Хамаат, дочери фараона Усеркафа. Гробницу разграбили, однако мумия Птахшепсеса осталась нетронутой; анализ останков показал, что он умер в возрасте старше 60 лет.

Читай нас в