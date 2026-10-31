在警方突击检查同志酒吧 Commander D 后，台北市长蒋万安在台湾年度骄傲游行上遭到参与者的抗议口号迎接。这名正在竞选连任的市长在活动接近尾声时到场，并停留了约15分钟。据TimesLIVE报道，参与者高喊不要突击检查同志酒吧的诉求，并表达了对其主要竞争对手、执政民主进步党候选人沈伯洋的支持。

市长和参与者的反应

反对党中国国民党代表蒋万安此前曾表示支持LGBTQ+群体。他就突击检查给受影响者带来的后果致歉，并承诺进行彻底调查并立即采取纪律处分措施。

活动参与者艾伦·张称这次突击检查荒谬且令人难以置信。他质疑，在强调性别平等的国家和城市，如何会发生这样的行动。根据一些民调领先于现任市长的沈伯洋出现在活动的另一部分，并受到人群热烈欢迎。

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酒吧突击检查与骄傲游行

台北警方本月突击检查了 Commander D，这是一家位于西门町、该市主要同志街区的酒吧。执法人员带走51人问讯，并逮捕了该场所的业主。在警方指控他们违反禁止在公共场所裸露身体或展示不雅姿势的规定后，一些访客被拘留超过六小时。

今年的骄傲游行有超过17万人参加，使其成为东亚规模最大的此类活动。组织者在突击检查后更改了活动主题，称警方搜查唤起了性与性别多元群体的历史创伤，这些群体曾遭受国家机关的压迫。副总统萧美琴率领执政党代表团参加游行，总统赖清德则写道，任何人都不应因自己是谁而感到恐惧。

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