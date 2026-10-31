У Тайбеї мера зустріли протестними вигуками на Pride після рейду в барі — TimesLIVE

Мера Тайбея Чан Вань-ана зустріли протестними вигуками учасники щорічного прайд-параду в Тайвані після поліцейського рейду в гей-барі Commander D. Мер, який бере участь у виборах на переобрання, прийшов наприкінці заходу та пробув там близько 15 хвилин. Як повідомляє TimesLIVE, учасники скандували заклики не проводити рейдів у гей-барах і висловлювали підтримку його головному супернику Пумі Шену з правлячої Демократичної прогресивної партії.

Реакція мера та учасників

Чан Вань-ан, представник опозиційної партії Гоміньдан, раніше заявляв про підтримку ЛГБТК+ спільноти. Він перепросив за наслідки рейду для постраждалих та пообіцяв провести ретельне розслідування і негайно вжити дисциплінарних заходів.

Учасник заходу Алан Чан назвав рейд абсурдним і неймовірним. Він поставив під сумнів, як така операція могла відбутися в країні та місті, що наголошують на гендерній рівності. Пума Шен, який, за даними деяких опитувань, випереджає чинного мера, з'явився в іншій частині заходу та був тепло зустрінутий натовпом.

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Рейд у барі та прайд-парад

Поліція Тайбея цього місяця провела рейд у Commander D — барі в районі Сімен, головному гей-кварталі міста. Правоохоронці доставили 51 людину на допит і заарештували власника закладу. Деяких відвідувачів утримували понад шість годин після того, як поліція звинуватила їх у порушенні норми, що забороняє оголювати тіло або демонструвати непристойні пози в громадському місці.

У прайд-параді цього року взяли участь понад 170 тисяч людей, що робить його найбільшим таким заходом у Східній Азії. Організатори змінили тему події після рейду, заявивши, що поліцейський обшук відновив історичну травму сексуально та гендерно різноманітних спільнот, які зазнавали утисків з боку державних органів. Віцепрезидентка Сяо Бі-кім очолила делегацію правлячої партії на параді, а президент Лай Цінде написав, що ніхто не повинен відчувати страх через те, ким він є.

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