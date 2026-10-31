Burmistrza Tajpej Chiang Wan-ana przywitano protestacyjnymi okrzykami uczestników dorocznej parady Pride na Tajwanie po policyjnym nalocie na gejowski bar Commander D. Burmistrz, który ubiega się o reelekcję, przyszedł pod koniec wydarzenia i przebywał tam około 15 minut. Jak podaje TimesLIVE, uczestnicy skandowali wezwania, by nie przeprowadzać nalotów na gejowskie bary, i wyrażali poparcie dla jego głównego rywala, Pumy Shena z rządzącej Demokratycznej Partii Postępowej.

Reakcja burmistrza i uczestników

Chiang Wan-an, przedstawiciel opozycyjnej partii Kuomintang, wcześniej deklarował poparcie dla społeczności LGBTQ+. Przeprosił za skutki nalotu dla poszkodowanych i obiecał przeprowadzić dokładne śledztwo oraz natychmiast podjąć działania dyscyplinarne.

Uczestnik wydarzenia Alan Chan nazwał nalot absurdalnym i niewiarygodnym. Podważył to, jak taka operacja mogła mieć miejsce w kraju i mieście, które podkreślają równość płci. Puma Shen, który według niektórych sondaży wyprzedza urzędującego burmistrza, pojawił się w innej części wydarzenia i został ciepło przyjęty przez tłum.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Nalot na bar i parada Pride

Policja w Tajpej przeprowadziła w tym miesiącu nalot na Commander D, bar w dzielnicy Ximending, głównej gejowskiej dzielnicy miasta. Funkcjonariusze zabrali 51 osób na przesłuchanie i aresztowali właściciela lokalu. Niektórych gości przetrzymywano ponad sześć godzin po tym, jak policja oskarżyła ich o naruszenie przepisu zakazującego obnażania ciała lub prezentowania nieprzyzwoitych póz w miejscu publicznym.

W tegorocznej paradzie Pride wzięło udział ponad 170 tysięcy osób, co czyni ją największym takim wydarzeniem w Azji Wschodniej. Organizatorzy zmienili temat wydarzenia po nalocie, oświadczając, że policyjne przeszukanie odnowiło historyczną traumę społeczności zróżnicowanych seksualnie i płciowo, które doświadczały represji ze strony organów państwowych. Wiceprezydentka Hsiao Bi-khim przewodziła delegacji partii rządzącej na paradzie, a prezydent Lai Ching-te napisał, że nikt nie powinien odczuwać strachu z powodu tego, kim jest.

Czytaj nas na