Мэра Тайбэя Чан Ваньаня встретили протестными криками участники ежегодного прайд-парада на Тайване после полицейского рейда в гей-баре Commander D. Мэр, участвующий в выборах на переизбрание, пришел в конце мероприятия и пробыл там около 15 минут. Как сообщает TimesLIVE, участники скандировали призывы не проводить рейды в гей-барах и выражали поддержку его главному сопернику Пуме Шену из правящей Демократической прогрессивной партии.

Реакция мэра и участников

Чан Ваньань, представитель оппозиционной партии Гоминьдан, ранее заявлял о поддержке ЛГБТК+ сообщества. Он извинился за последствия рейда для пострадавших и пообещал провести тщательное расследование и немедленно принять дисциплинарные меры.

Участник мероприятия Алан Чан назвал рейд абсурдным и невероятным. Он поставил под сомнение, как такая операция могла произойти в стране и городе, которые подчеркивают гендерное равенство. Пума Шен, который, по данным некоторых опросов, опережает действующего мэра, появился в другой части мероприятия и был тепло встречен толпой.

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Рейд в баре и прайд-парад

Полиция Тайбэя в этом месяце провела рейд в Commander D — баре в районе Симэньдин, главном гей-квартале города. Правоохранители доставили 51 человека на допрос и арестовали владельца заведения. Некоторых посетителей удерживали более шести часов после того, как полиция обвинила их в нарушении нормы, запрещающей обнажать тело или демонстрировать непристойные позы в общественном месте.

В прайд-параде этого года приняли участие более 170 тысяч человек, что делает его крупнейшим таким мероприятием в Восточной Азии. Организаторы изменили тему события после рейда, заявив, что полицейский обыск возродил историческую травму сексуально и гендерно разнообразных сообществ, которые подвергались притеснениям со стороны государственных органов. Вице-президент Сяо Би-ким возглавила делегацию правящей партии на параде, а президент Лай Циндэ написал, что никто не должен испытывать страх из-за того, кем он является.

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