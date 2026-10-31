伊朗登记10项退出《不扩散核武器条约》的提案——半岛电视台

伊朗已登记10项关于该国退出《不扩散核武器条约》（NPT）的提案。议会国家安全和外交政策委员会成员易卜拉欣·礼萨伊表示，该问题正在审议中，半岛电视台报道。

伊朗议员马哈茂德·纳巴维安在社交平台X上呼吁该国退出《不扩散核武器条约》并改变核政策。他将这一要求与战争和制裁给伊朗带来的后果联系起来。政治人士和宗教人士穆罕默德·贾瓦德·哈吉·阿里·阿克巴里也呼吁重新审视核政策。

伊朗当局的立场

伊朗领导层尚未公开回应议员的要求。今年6月，伊朗外交部发言人埃斯梅尔·巴加埃表示，议员们正在准备有关退出该条约的法案；如果议会通过相关决定，政府必须执行。

据该媒体报道，德黑兰关于放弃制造核武器的官方立场没有改变。总统马苏德·佩泽希齐扬此前表示，该国政策符合最高领袖阿里·哈梅内伊反对大规模杀伤性武器的宗教法令。

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退出《不扩散核武器条约》的条件

《不扩散核武器条约》旨在防止核武器扩散，并在国际原子能机构保障监督下发展和平利用原子能。伊朗于1968年7月签署该条约，并于1970年2月以无核武器国家身份批准该条约。

该条约规定，如果一国认为非常事件已危及其最高利益，可以在提前三个月通知的条件下退出。退出《不扩散核武器条约》本身并不意味着伊朗将制造核武器。

卡塔尔的斡旋

议员的呼吁是在卡塔尔于德黑兰和华盛顿之间开展斡旋努力的背景下提出的。据半岛电视台消息，卡塔尔调解人返回德黑兰，可能是为了尝试重启与美国的和平谈判。

美国总统唐纳德·特朗普表示，与伊朗的战争将“很快结束”，但华盛顿要求获得保证，确保德黑兰不会拥有核武器。

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