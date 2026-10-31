W Iranie zarejestrowano 10 propozycji dotyczących wyjścia kraju z Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT). Członek parlamentarnej komisji bezpieczeństwa narodowego i polityki zagranicznej Ebrahim Rezaei oświadczył, że sprawa jest rozpatrywana, informuje Al Jazeera.

Irański parlamentarzysta Mahmoud Nabavian we wpisie w serwisie X wezwał kraj do wyjścia z NPT i zmiany doktryny nuklearnej. Powiązał to żądanie ze skutkami wojny i sankcji dla Iranu. Do rewizji doktryny nuklearnej wezwał również polityk i działacz religijny Mohammad Dżawad Hadż Ali Akbari.

Stanowisko władz Iranu

Władze Iranu nie odpowiedziały publicznie na żądania parlamentarzystów. W czerwcu rzecznik irańskiego MSZ Esmail Baghaei oświadczył, że parlamentarzyści przygotowują projekt ustawy o wyjściu z układu, a rząd w razie przyjęcia decyzji przez parlament musi ją wykonać.

Oficjalne stanowisko Teheranu w sprawie rezygnacji z tworzenia broni jądrowej, według publikacji, nie zmieniło się. Prezydent Masud Pezeszkian wcześniej oświadczył, że polityka kraju jest zgodna z religijnym dekretem najwyższego przywódcy Alego Chameneiego przeciwko broni masowego rażenia.

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Warunki wyjścia z NPT

NPT ma na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu broni jądrowej oraz rozwój pokojowego wykorzystania energii atomowej pod gwarancjami Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Iran podpisał układ w lipcu 1968 roku i ratyfikował go w lutym 1970 roku jako państwo nieposiadające broni jądrowej.

Układ przewiduje możliwość wyjścia po uprzednim trzymiesięcznym powiadomieniu, jeśli kraj uzna, że nadzwyczajne wydarzenia zagroziły jego najważniejszym interesom. Wyjście z NPT samo w sobie nie będzie oznaczać, że Iran stworzy broń jądrową.

Mediacja Kataru

Apele parlamentarzystów padły w kontekście mediacyjnych wysiłków Kataru między Teheranem a Waszyngtonem. Według Al Jazeery katarscy mediatorzy wrócili do Teheranu w prawdopodobnej próbie wznowienia rozmów pokojowych ze Stanami Zjednoczonymi.

Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że wojna z Iranem „wkrótce się zakończy”, jednak Waszyngton żąda gwarancji, że Teheran nie będzie posiadał broni jądrowej.

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