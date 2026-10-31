В Иране зарегистрировали 10 предложений о выходе страны из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Член парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике Эбрагим Резаи заявил, что этот вопрос рассматривается, сообщает Al Jazeera.

Иранский законодатель Махмуд Набавиан в соцсети X призвал страну выйти из ДНЯО и изменить ядерную доктрину. Он связал такое требование с последствиями войны и санкций для Ирана. Пересмотреть ядерную доктрину также призвал политик и религиозный деятель Мохаммад Джавад Хадж Али Акбари.

Позиция иранских властей

Руководство Ирана публично не ответило на требования депутатов. В июне представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявлял, что парламентарии готовят законопроект о выходе из договора, а правительство в случае принятия парламентского решения должно его выполнить.

Официальная позиция Тегерана относительно отказа от создания ядерного оружия, по данным издания, не изменилась. Президент Масуд Пезешкиан ранее заявлял, что политика страны соответствует религиозному указу верховного лидера Али Хаменеи против оружия массового уничтожения.

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Условия выхода из ДНЯО

ДНЯО направлен на предотвращение распространения ядерного оружия и развитие мирного использования атомной энергии под гарантиями Международного агентства по атомной энергии. Иран подписал договор в июле 1968 года и ратифицировал его в феврале 1970 года как государство, не обладающее ядерным оружием.

Договор предусматривает возможность выхода при предварительном уведомлении за три месяца, если страна сочтет, что чрезвычайные события поставили под угрозу ее высшие интересы. Выход из ДНЯО сам по себе не будет означать, что Иран создаст ядерное оружие.

Посредничество Катара

Призывы депутатов прозвучали на фоне посреднических усилий Катара между Тегераном и Вашингтоном. По информации Al Jazeera, катарские посредники вернулись в Тегеран в вероятной попытке возобновить мирные переговоры с США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном «скоро завершится», однако Вашингтон требует гарантий, что Тегеран не будет иметь ядерного оружия.

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