На Шри-Ланке депутату Намалу Раджапаксе официально предъявили 24 обвинения по делу о предполагаемой взятке в размере 100 млн рупий, связанной с закупкой самолетов Airbus национальной авиакомпанией SriLankan Airlines. Как сообщает AeroTime, прокуратура уведомила Высокий суд в Коломбо о подаче обвинительного акта.

Раджапакса, сын бывшего президента Шри-Ланки Махинды Раджапаксы, отрицает какие-либо нарушения. Его арестовали 4 сентября 2026 года после допроса в Комиссии Шри-Ланки по расследованию обвинений во взяточничестве или коррупции.

Заседание Высокого суда

28 октября Раджапакса предстал перед коллегией из трех судей Высокого суда. По данным местных СМИ, суд распорядился вновь доставить его в суд 19 ноября, при этом депутат должен оставаться под стражей.

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В обвинительном акте также названы Шарминдра Раджапакса, Приянка Нийомали и компания Biz Solutions (Pvt) Ltd. Обвинения касаются платежей, связанных с заказом SriLankan Airlines в 2013 году шести Airbus A330-300 и четырех A350-900. Самолеты A350-900 так и не были поставлены.

Версия следствия

Следователи утверждают, что средства, связанные со сделкой, проходили через зарубежные компании и банковские счета, прежде чем попасть к Раджапаксе. По их версии, 800 тыс. долларов были переведены со счета Biz Solutions в Сингапуре компании Sabre Vision Holdings, принадлежащей бизнесмену из Шри-Ланки. Следствие считает, что впоследствии этот бизнесмен выплатил 100 млн рупий взяток в 2014 и 2015 годах.

В 2021 году SriLankan Airlines потребовала от Airbus 1 млрд долларов компенсации убытков, репутационного ущерба и других расходов, а также отмены сделки по четырем A350-900 и возврата 19 млн долларов авансовых платежей. В январе 2020 года Airbus согласилась выплатить более 3,9 млрд долларов для урегулирования дел о взяточничестве и нарушениях экспортного контроля с США, Францией и Великобританией.

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