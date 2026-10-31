Израильские оборонные структуры считают, что Белый дом не санкционирует военную операцию против Ирана до промежуточных выборов в США, если не обнаружит подготовку к внезапной атаке. В то же время в Израиле сохраняется неопределенность относительно подготовки к возможной эскалации с Тегераном, сообщает Jerusalem Post.

По оценкам израильских чиновников в сфере обороны, Иран, переживающий экономический кризис, не согласится на сделку о полном отказе от ядерной программы и прекращении производства баллистических ракет. Они считают, что Тегеран пытается выиграть время, намеренно затягивая переговоры в преддверии американских выборов.

Подготовка США и Израиля

Израильские чиновники также оценивают, что Центральное командование США готовится к возможному удару по Ирану. По данным издания, США и Израиль также подготовили планы возобновления ударов по Ирану после промежуточных выборов.

В Израиле находятся более 3 тысяч американских военнослужащих. В то же время в течение предыдущей недели не фиксировалось резкого увеличения числа американских военных самолетов, переброшенных в страну. Это отличается от беспрецедентного развертывания американских самолетов-заправщиков, которые заполнили взлетно-посадочные полосы аэропортов Бен-Гурион и Рамон, а также присутствовали на базах израильских ВВС.

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Планы относительно сектора Газа

После промежуточных выборов в США Белый дом, по оценке израильского оборонного ведомства, может возобновить давление на Иерусалим относительно создания палестинского города на руинах Рафаха. Финансирование такого проекта, как ожидается, могут обеспечить Объединенные Арабские Эмираты. По данным источника в оборонных структурах, в принципе одобрено создание отдельной зоны на палестинской территории, находящейся под высоким уровнем оперативного контроля Армии обороны Израиля.

Военные продолжают работать на определенной территории на юге сектора Газа, разыскивая неразорвавшиеся боеприпасы, взрывные устройства и инфраструктуру над и под землей. Высшие оборонные чиновники выступают против восстановления Газы до разоружения ХАМАС, демилитаризации территории и передачи власти другой стороне.

Командование Южного округа Израиля считает, что ХАМАС не намерен разоружаться, поэтому Армия обороны Израиля готовится к наземной операции по захвату города Газа и ликвидации инфраструктуры группировки. Отдельно израильские военные в Хевроне готовились снести дома нападавших, в результате атаки которых на предыдущей неделе погибли двое военнослужащих. По данным издания, снос ожидался в субботу.

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