В Ізраїлі очікують, що США відкладуть удар по Ірану до виборів — Jerusalem Post

Ізраїльські оборонні структури вважають, що Білий дім не санкціонуватиме військову операцію проти Ірану до проміжних виборів у США, якщо не виявить підготовки до раптової атаки. Водночас в Ізраїлі зберігають невизначеність щодо підготовки до можливого загострення з Тегераном, повідомляє Jerusalem Post.

За оцінками ізраїльських посадовців у сфері оборони, Іран, який переживає економічну кризу, не погодиться на угоду про повну відмову від ядерної програми та припинення виробництва балістичних ракет. Вони вважають, що Тегеран намагається виграти час, навмисно затягуючи переговори напередодні американських виборів.

Підготовка США та Ізраїлю

Ізраїльські посадовці також оцінюють, що Центральне командування США готується до можливого удару по Ірану. За повідомленням видання, США та Ізраїль також підготували плани відновлення ударів по Ірану після проміжних виборів.

В Ізраїлі перебувають понад 3 тисячі американських військовослужбовців. Водночас протягом попереднього тижня не фіксували різкого збільшення кількості американських військових літаків, перекинутих до країни. Це відрізняється від безпрецедентного розгортання американських літаків-заправників, які заповнили злітні смуги аеропортів Бен-Гуріон і Рамон, а також були присутні на базах ізраїльських ВПС.

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Плани щодо Сектора Гази

Після проміжних виборів у США Білий дім, за оцінкою ізраїльського оборонного відомства, може відновити тиск на Єрусалим щодо створення палестинського міста на руїнах Рафаха. Фінансування такого проєкту, як очікується, можуть забезпечити Об'єднані Арабські Емірати. За даними джерела в оборонних структурах, у принципі схвалено створення окремої зони на палестинській території, яка перебуває під високим рівнем оперативного контролю Армії оборони Ізраїлю.

Військові продовжують працювати на визначеній території на півдні Сектора Гази, шукаючи нерозірвані боєприпаси, вибухові пристрої та інфраструктуру над і під землею. Вищі оборонні посадовці виступають проти відбудови Гази до роззброєння ХАМАС, демілітаризації території та передачі влади іншій стороні.

Командування Південного округу Ізраїлю вважає, що ХАМАС не має наміру роззброюватися, тому Армія оборони Ізраїлю готується до наземної операції із захоплення міста Газа та ліквідації інфраструктури угруповання. Окремо ізраїльські військові в Хевроні готувалися знести будинки нападників, унаслідок атаки яких попереднього тижня загинули двоє військовослужбовців. За даними видання, знесення очікувалося у суботу.

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