以色列国防机构认为，除非白宫发现伊朗正在准备发动突袭，否则不会在美国中期选举前批准对伊朗采取军事行动。与此同时，以色列对可能与德黑兰升级冲突的准备工作仍存在不确定性，据《耶路撒冷邮报》报道。

以色列国防官员评估称，正经历经济危机的伊朗不会同意达成全面放弃核计划并停止生产弹道导弹的协议。他们认为，德黑兰正试图通过在美国大选前故意拖延谈判来争取时间。

美国和以色列的准备工作

以色列官员还评估称，美国中央司令部正在为可能对伊朗发动打击做准备。据该报报道，美国和以色列还制定了在中期选举后恢复对伊朗打击的计划。

以色列境内有超过3000名美国军人。与此同时，前一周没有记录到被调往该国的美国军机数量大幅增加。这与美国空中加油机前所未有的部署不同：这些飞机占满了本-古里安机场和拉蒙机场的跑道，也出现在以色列空军基地。

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有关加沙地带的计划

以色列国防部门评估认为，在美国中期选举后，白宫可能恢复向耶路撒冷施压，要求在拉法废墟上建设一座巴勒斯坦城市。预计阿拉伯联合酋长国可能为这一项目提供资金。国防机构消息人士称，原则上已批准在巴勒斯坦领土上建立一个独立区域，该区域将处于以色列国防军的高水平作战控制之下。

军方继续在加沙地带南部指定区域开展行动，搜寻未爆弹药、爆炸装置以及地上和地下基础设施。高级国防官员反对在哈马斯解除武装、该地区实现非军事化并将权力移交给另一方之前重建加沙。

以色列南方司令部认为，哈马斯无意解除武装，因此以色列国防军正准备发动地面行动，以夺取加沙城并摧毁该组织的基础设施。此外，以色列军方在希伯伦准备拆除袭击者的房屋；这些袭击者发动的袭击导致前一周两名军人死亡。据该报报道，拆除行动预计将在周六进行。

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