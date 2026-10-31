Izraelskie struktury obronne uważają, że Biały Dom nie zatwierdzi operacji wojskowej przeciwko Iranowi przed wyborami połówkowymi w USA, jeśli nie wykryje przygotowań do nagłego ataku. Jednocześnie w Izraelu utrzymuje się niepewność co do przygotowań do możliwej eskalacji z Teheranem, informuje Jerusalem Post.

Według izraelskich urzędników obrony Iran, który przeżywa kryzys gospodarczy, nie zgodzi się na porozumienie w sprawie całkowitego porzucenia programu nuklearnego i zaprzestania produkcji rakiet balistycznych. Uważają oni, że Teheran próbuje zyskać na czasie, celowo przeciągając negocjacje przed amerykańskimi wyborami.

Przygotowania USA i Izraela

Izraelscy urzędnicy oceniają również, że Centralne Dowództwo USA przygotowuje się do możliwego uderzenia na Iran. Według publikacji USA i Izrael przygotowały także plany wznowienia uderzeń na Iran po wyborach połówkowych.

W Izraelu przebywa ponad 3 tysiące amerykańskich żołnierzy. Jednocześnie w poprzednim tygodniu nie odnotowano gwałtownego wzrostu liczby amerykańskich samolotów wojskowych przerzuconych do kraju. Różni się to od bezprecedensowego rozmieszczenia amerykańskich samolotów-cystern, które wypełniły pasy startowe lotnisk Ben Guriona i Ramon, a także były obecne w bazach izraelskich sił powietrznych.

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Plany dotyczące Strefy Gazy

Po wyborach połówkowych w USA Biały Dom, według oceny izraelskiego resortu obrony, może wznowić naciski na Jerozolimę w sprawie utworzenia palestyńskiego miasta na ruinach Rafah. Finansowanie takiego projektu, jak się oczekuje, mogą zapewnić Zjednoczone Emiraty Arabskie. Według źródła w strukturach obronnych zasadniczo zatwierdzono utworzenie odrębnej strefy na terytorium palestyńskim, znajdującej się pod wysokim poziomem kontroli operacyjnej Sił Obronnych Izraela.

Wojsko nadal działa na wyznaczonym obszarze na południu Strefy Gazy, poszukując niewybuchów, urządzeń wybuchowych oraz infrastruktury nad i pod ziemią. Wysocy urzędnicy obrony sprzeciwiają się odbudowie Gazy przed rozbrojeniem Hamasu, demilitaryzacją terytorium i przekazaniem władzy innej stronie.

Dowództwo Południowe Izraela uważa, że Hamas nie ma zamiaru się rozbroić, dlatego Siły Obronne Izraela przygotowują się do operacji lądowej mającej na celu zdobycie miasta Gaza i likwidację infrastruktury ugrupowania. Osobno izraelskie wojsko w Hebronie przygotowywało się do zburzenia domów napastników, w wyniku ataku których w poprzednim tygodniu zginęło dwóch żołnierzy. Według publikacji rozbiórkę planowano na sobotę.

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