W pakistańskim dystrykcie Badżaur kobietę podejrzewa się o udział w śmierci jej małoletniej córki, po czym — według wstępnych danych — popełniła samobójstwo. Informuje o tym Dawn, powołując się na policję i lokalnych mieszkańców.

Śledztwo w sprawie śmierci matki i dziecka

Do zdarzenia doszło w górzystym obszarze Wara Kharkai w tehsilu War Mamond w dystrykcie Badżaur. Według policji i mieszkańców kobieta, której tożsamości dotąd nie ustalono, prawdopodobnie najpierw udusiła córkę, a następnie powiesiła się w swoim domu. Przyczyny zdarzenia pozostają obecnie nieznane.

Po otrzymaniu zgłoszenia o incydencie na miejsce przybyła policja. Ciała kobiety i dziecka przewieziono do szpitala rejonowego w Khar na sekcję zwłok, a następnie przekazano krewnym do pochówku.

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Rzecznik policji dystryktowej Mansoor Khan oświadczył, że funkcjonariusze rozpoczęli śledztwo, aby ustalić okoliczności i przyczyny tragedii.

Oddzielne zabójstwo w Badżaurze

Również w nocy z czwartku na piątek w rejonie Mina Bazar w tehsilu Lowi Mamond nieznani uzbrojeni mężczyźni otworzyli ogień do 57-letniego Malika Tamriza Khana. Według policji i lokalnych mieszkańców mężczyzna wracał do domu, gdy został zaatakowany.

Rannego przewieziono do szpitala rejonowego w Khar, gdzie zmarł wskutek odniesionych obrażeń. Policja wszczęła śledztwo, aby ustalić motyw zabójstwa i osoby zaangażowane w atak.

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