В пакистанском округе Баджаур женщину подозревают в причастности к смерти ее малолетней дочери, после чего она, по предварительным данным, покончила с собой. Об этом со ссылкой на полицию и местных жителей сообщает Dawn.

Расследование смерти матери и ребенка

Инцидент произошел в горной местности Вара-Харкай в техсиле Вар-Мамонд округа Баджаур. По данным полиции и жителей, женщина, личность которой пока не установлена, предположительно сначала задушила дочь, а затем повесилась в своем доме. Причины произошедшего пока неизвестны.

После сообщения об инциденте на место прибыла полиция. Тела женщины и ребенка доставили в окружную больницу в Харе для вскрытия, а затем передали родственникам для похорон.

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Представитель окружной полиции Мансур Хан заявил, что правоохранители начали расследование, чтобы установить обстоятельства и причины трагедии.

Отдельное убийство в Баджауре

Также в ночь на пятницу в районе Мина-Базар техсила Лови-Мамонд неизвестные вооруженные люди открыли огонь по 57-летнему Малику Тамризу Хану. По данным полиции и местных жителей, мужчина направлялся домой, когда на него напали.

Раненого доставили в окружную больницу в Харе, где он умер от полученных травм. Полиция начала расследование, чтобы установить мотив убийства и причастных к нападению.

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