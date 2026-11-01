Правительство австралийской Северной Территории планирует отменить законодательное требование предусматривать в планах распределения воды её резерв для поддержания рек, источников, водно-болотных угодий и других зависящих от воды экосистем. Изменения коснутся правил, определяющих объёмы подземных и поверхностных вод, доступных для использования промышленностью, сообщает The Guardian.

Предлагаемые изменения

Законопроект также предусматривает отмену правила, согласно которому общее потребление воды промышленностью не должно превышать лимит, установленный в каждом плане распределения воды. Кроме того, может быть отменено требование, чтобы управление водными ресурсами соответствовало таким планам.

Экологические организации заявили, что документ также ослабит определение «расчётного устойчивого объёма изъятия» — количества воды, которое можно изъять или использовать из водного ресурса. Изменения являются частью более широкого пакета, который также касается законодательства о морском загрязнении, охране наследия и добывающей отрасли.

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Реакция экологов и властей

Генеральный директор Wilderness Society Кирсти Хоуи назвала инициативу «экстремальной даже для правительства CLP Северной Территории» и призвала федерального министра окружающей среды Мюррея Уотта не предоставлять территории федеральное финансирование водных программ в случае принятия законопроекта.

Центральный земельный совет, представляющий коренные народы южной части Северной Территории, считает, что правительство пытается скрытно устранить последние гарантии в сфере использования воды и управления ею. Его исполнительный директор Лес Тёрнер также сослался на решение Высокого суда, который в августе отменил решение правительства Северной Территории выдать лицензию Singleton Station, признав это решение незаконным.

Министр окружающей среды Северной Территории Джошуа Бёргойн отверг утверждение, что законопроект демонтирует экологические гарантии. По его словам, ключевая законодательная база в отношении экологических оценок и разрешений, лицензий на добычу, контроля загрязнения, водного планирования и защиты наследия остаётся в силе.

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